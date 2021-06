L'Equipe - Donnarumma al Psg, annuncio imminente: potrebbe essere girato poi in prestito

Serie A - Secondo L'Equipe sarebbe ormai fatta per il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG: "A riprova che l’ufficializzazione è imminente, la Federazione Italiana ha lasciato filtrare che la visita medica del suo portiere titolare è programmata ma la data non è stata ancora decisa. Ieri sera, diverse fonti hanno parlato di giovedì, il giorno dopo la seconda partita europea degli italiani contro la Svizzera. Non sarebbe illogico che l’ex milanese venga ceduto in prestito dal momento che il costaricano appare senza dubbio il portiere titolare con un contratto prolungato di recente fino al 2024. Se Donnarumma dovesse restare a Parigi, è difficile immaginarlo numero 2 per un’intera stagione"