L'Equipe conferma: Diallo è sulla lista del Napoli ma ancora nessun contatto col Psg

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme anche dalla Francia sull'interesse del Napoli per il difensore Diallo del PSG. Ecco cosa scrive L'Equipe sugli azzurri che sono alla ricerca dell'erede di Kalidou Koulibaly.

Ecco cosa si legge:

"Non farà il viaggio in Giappone per il tour del Psg. Ma Abdou Diallo un giorno indosserà di nuovo la maglia del club parigino? Nelle ultime ore, il Napoli, alla ricerca di un difensore per compensare la partenza di Kalidou Koulibaly al Chelsea, ha espresso il suo interesse a reclutare l’internazionale senegalese (26 anni). Il club italiano ha stabilito una shortlist. E l’ex membro della squadra francese Espoirs, sotto contratto con il Psg fino al 2024, è in una posizione molto buona. I dirigenti napoletani, tuttavia, non hanno ancora contattato Parigi per avviare possibili negoziati”