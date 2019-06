L'Atalanta blinda Zapata: vale 70mln, contratto fino al 2023! Il Napoli sogna, ma la valutazione di Inglese frena tutto

Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta, è stato seguito dal Napoli ma per il momento non sembrano esserci molti spiragli per un trasferimento. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"A gennaio i Percassi rifiutarono 40 milioni di euro dal West Ham. Per ora i sondaggi dell’Inter restano tali. La Premier League piace, ma nessuno in casa Zapata forzerà per una cessione. La proprietà oggi potrebbe addirittura chiedere 70 milioni. Il Napoli sogna di vestirlo nuovamente d’azzurro, ma finora è mancata l’intesa (in primis sulla valutazioni di Inglese, proposto da De Laurentiis come parziale contropartita). Non appena sarà esercitato il riscatto dalla Samp, per Duván pronto un contratto fino al 2023 (ingaggio attuale pari a 1,5 milioni)"