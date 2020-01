L'agente Musella propone Della Corte a club di Serie C: info del calciatore

Non è solo la serie A ad essere nel momento “caldo” della stagione, ma anche le sorelle B-C e D sono alla ricerca di affari in questo mercato riparatorio invernale. A tal proposito, è il procuratore calcistico Avv. Alessandro Musella a parlarci di un calciatore professionista, Giovanni della Corte che, svincolatosi dalla Fidelis Andria , cerca spazio dove ha sempre giocato ed ottenuto buoni risultati, cioè la serie C. Un giocatore che negli ultimi anni ha sempre giocato collezionando circa 150 presenza in 5 anni tra i professionisti. Un calciatore, dichiara il procuratore napoletano, duttile che può ricoprire tutta la fascia sinistra e all’occasione può essere impiegato anche mezz’ala sinistra. Questo consente di poter posizionare Giovanni della Corte in varie soluzioni tattiche. Un mancino che può rappresentare un valore aggiunto per quelle squadre che cercano un professionista esperto di categoria, in grado di poter fare la differenza.