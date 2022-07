L'agente di Koulibaly comunica l'accordo col Chelsea, la reazione di De Laurentiis

L'edizione odierna del Mattino si sofferma sui retroscena della trattativa che porta Koulibaly ad indossare la maglia del Chelsea, in particolare sulla reazione di De Laurentiis

È un triste e lungo addio iniziato ieri pomeriggio attorno alle 16, quando Fali Ramadani ha chiamato De Laurentiis per comunicargli che Koulibaly ha raggiunto l’accordo con il Chelsea e che intende andare via già ora, senza aspettare la scadenza del 2023, come un po’ tutti speravano. In realtà è un addio che viene da lontano, dal rifiuto alla proposta di rinnovare per cinque anni e di diventare capitano e poi dirigente di questo club.

Nessuno getti la croce addosso a Koulibaly ma la legittima volontà del difensore è stata decisa (da tempo) e determinante.

E De Laurentiis ne ha preso atto, proprio perché non ha alcuna intenzione di incatenare a forza qualcuno al Napoli.