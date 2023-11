TMW - Rinnovo Kvaratskhelia, intesa sempre più vicina: possibile ingaggio triplicato con opzione!

Notizie Napoli. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il Napoli: il talento georgiano, al momento, guadagna 1,2 milioni a stagioni e l'attuale accordo scade nel 2027.

Del contratto di Kvaratskhelia ne ha parlato recentemente il suo agente, lanciando segnali di serenità con il club di De Laurentiis. Ulteriori aggiornamenti arrivano dai colleghi di TMW:

Kvaratskhelia sembra sempre più vicino a prolungare il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino all'estate del 2028: 4 milioni all'anno con potenziale inserimento anche di un'opzione fino al 2029.

Siglare un nuovo accordo, remunerativo, pur con una scadenza già lunga, significa nella mente di ADL blindare il georgiano a Napoli con buona pace delle pretendenti. A meno che non portino alla sede della Filmauro cifre fuori dalla ragione, ma questo vale per ogni campione in ogni club.