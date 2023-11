Kvaratskhelia, l'agente: "Rinnovo? De Laurentiis mantiene le promesse, ci saranno cambiamenti! Khvicha mi disse una cosa..."

Ultime notizie Napoli - Mamuka Jugeli, agente del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato di vari argomenti interessanti nel programma "Sport Imedi" in Georgia. A partire, chiaramente, dal suo assistito campione d'Italia.

Secondo Jugeli, Il Napoli offrirà a Kvaratskhelia un nuovo contratto nel prossimo futuro:

" Kvaratskhelia può giocare in qualsiasi posizione in attacco, il duo Khvicha e Giorgi Chakvetadze farebbe bene a qualsiasi nazionale europea. Quello che Khvicha ha fatto nella prima stagione al Napoli, penso che se lo aspettasse solo lui. Quando eravamo insieme a Napoli, Khvicha mi disse: “vedrai cosa farò qui tra un anno” "

Quanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Mamuka Jugeli parla chiaro:

E sul rinnovo?

"Colgo l'occasione per dire che ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. Khvicha è in ottima forma quest'anno, si è migliorato molto al Napoli e rispetto alla stagione precedente la sua prestazione e’ meglio, anche il padre del giocatore, Badri Kvaratskheli, è d'accordo con me. Lui è più maturo e gioca come si conviene a una stella"