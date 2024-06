Kvaratskhelia non vuole tradire Napoli, ma l'agente chiede un trattamento alla Osimhen! E Conte...

Calciomercato SSC Napoli - L’arrivo vicino di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe cambiare il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Per De Laurentiis Kvaratskhelia è incedibile, Conte vuole farne il punto di riferimento del nuovo progetto Napoli:

"Serve uno sforzo economico che attesti questa fiducia: l’agente ha chiesto 5 milioni più bonus per rinnovare, magari una clausola in stile Osimhen, tra i 130 e i 150 milioni.

Khvicha pensa all’Europeo, ma la stima di Conte non lo ha lasciato indifferente. Non vuole tradire Napoli, ma aspetta un segnale forte per andare avanti insieme"