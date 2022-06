Kvaratskhelia-Napoli, Repubblica: ecco quando sarà ufficiale e quando sarà in città, le date

Calciomercato Napoli - Il tour de force di Khvicha Kvaratskhelia sembra essere finalmente finito: dopo aver concluso i suoi impegni con la Nazionale della Georgia, infatti, il nuovo acquisto del Napoli è stato lasciato a risposo anche dalla sua squadra di club, la Dinamo di Batumi, che non lo ha convocato per la partita di campionato in programma ieri pomeriggio contro la Torpedo Kutaisi. È stato dunque esaudito il desiderio del club azzurro, in ansia per la stanchezza accumulata nelle scorse settimane dal giocatore, costretto a scendere in campo praticamente ogni tre giorni.

Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, ecco quando sarà a Napoli

Ma quando arriverà a Napoli e sarà ufficializzato Kvaratskhelia. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: