Affare Kvaratskhelia, Gazzetta: costerà 10mln al Napoli, è stato seguito anche dal Bayern

«Chiamatelo Zizì». Se c’è un consiglio che i tifosi del Napoli accetteranno dal presidente Aurelio De Laurentiis è quello di impartire subito un soprannome adeguato all’ultimo acquisto del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ieri Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia:

“Un cartellino costato circa 10 milioni, con un ingaggio netto per il giocatore intorno al milione di euro che a lordo per il club sarà una cifra di poco superiore per via del decreto crescita.

Insomma una operazione complessiva intorno ai 15 milioni di euro per quello che lo stesso De Laurentiis descrive come «un colpaccio». E in effetti se è stato seguito anche dal Bayern Monaco, significa che questo ragazzo nato a a Tbilisi il 12 febbraio di 21 anni fa, qualcosa di buono ha già fatto vedere"