Napoli-Kumbulla, CdM: c'è l'intesa tra i club, si attende di capire la volontà di giocatore ed entourage

Calciomercato Napoli - Napoli attivissimo in questo rush finale di mercato, per l'oggi e il domani. Oltre ad Amin Rrahmani acquistato per giugno, infatti, ora è vicinissimo un altro difensore dell'Hellas Verona in proiezione estiva: l'italo-albanese Marash Kumbulla.

Mercato Napoli, bloccato Kumbulla

Come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il talentuoso 19enne è vicnissimo dopo il blitz del Ds Cristiano Giuntoli nelle ultime ore. L'affare col club veneto è infatti virtualmente chiuso per 20 milioni di euro più 4 di bonus. Il giocatore verrebbe poi lasciato in prestito in gialloblu proprio come accaduto col compagno di reparto. Come riferisce il quotidiano, si attende di capire soltanto la volontà del calciatore e del suo entourage.