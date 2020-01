Fabrizio Romano, collega di Sky Sport, ha postato su Twitter un messaggio relativo al calciomercato del Napoli:

"L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per prenotarlo in vista di giugno (dipenderà da Amrabat che ad ora non accetta gli azzurri) ".