Calciomercato Napoli - Intervistato in esclusiva dalla redazione sportiva di Radio Punto Nuovo, l'agente di Leonardo Koutris, Nikolaos Klitsidis, ha fatto chiarezza sul futuro del proprio assistito: "L'interesse del Napoli? Al momento non ho avuto contatti con loro. Tantomeno mi risultano esserci stati contatti tra Napoli e Olympiakos. Ripeto, ad oggi è tutto fermo, non c'è alcuna trattativa in piedi"