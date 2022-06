Koulibaly via? La posizione di De Laurentiis: il prezzo richiesto e la volontà su dove cederlo

Pperdere il “Comandante” - come Spalletti ha definito Koulibaly - sarebbe grave proprio nel momento in cui si sta ponendo in essere una vera e propria rivoluzione all'interno del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly via? La posizione di De Laurentiis

Il contratto in scadenza nel 2023 lascia aperta la strada della cessione, ad un prezzo comunque alto perché De Laurentiis vuole almeno 35-40 milioni:

"Non si è fatta avanti solo la Juventus, visto che Barcellona, Psg e Chelsea sono a caccia di un difensore di spessore. Stavolta non c’è una clausola rescissoria, sarebbe necessario il benestare di De Laurentiis alla chiusura dell’affare e - visto il momento di scarsa popolarità in città - è difficile immaginare che il presidente del Napoli possa dare l’ok. Preferirebbe una cessione all’estero così da preservare anche il rapporto dello stesso Koulibaly con Napoli"

