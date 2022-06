Koulibaly via? Gazzetta svela le tre ipotesi per sostituirlo

Se il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly in estate porterà una proposta importante e sarà ceduto, in casa Napoli scatterà il piano B per sostituire il centrale con un pari ruolo esperto a livello internazionale. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Koulibaly via? Tre profili individuati

In questo senso i profili identificati sono tre:

"L’argentino Marcos Senesi, 25 anni, difensore del Feyenoord e già nel giro della nazionale argentina. Altro profilo molto seguito è quello del coreano del Fenerbahce, Min-jae Kim. Un’altra ipotesi è quella di Nicolò Casale cresciuto nel Verona. Magari difetta di esperienza internazionale ma la sua crescita (e anche adattabilità a giocare esterno, da ambidestro) intrigano il Napoli che anche in questo caso dovrà superare un’agguerrita concorrenza"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli