Koulibaly resta al Napoli? Dall'Inghilterra: il Manchester City ha offerto 41mln per Aké del Bournemouth, nei prossimi giorni si può chiudere

Calciomercato Napoli - Sfuma la pista legata al Manchester City per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly? Secondo quanto riportato dagli inglesi del Daily Mail, il club di Manchester avrebbe cambiato obiettivo per la difesa: il piano B si chiama Nathan Aké, difensore olandese del Bournemouth.

Secondo il Daily Mail, il Bournemouth avrebbe accettato un'offerta da 41 milioni di sterline dal Manchester City per il difensore centrale: l'ex Chelsea sarebbe ora pronto a discutere i termini personali del proprio contratto, con un accordo che dovrebbe essere completato già nei prossimi giorni.

