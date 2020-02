Koulibaly-PSG, CorSport: è da un anno che c'è interesse! Il Napoli per meno di 100mln non risponderà neanche al telefono

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly avrebbe comprato casa a Parigi. Con vista sulla Torre Eiffel: e secondo i media francesi, ieri intenti a raccontare la storia, l’affaire sarebbe immobiliare ma anche calcistico. Ovvero: un indizio del suo eventuale futuro al Paris Saint-Germain. Appartamento panoramico a parte, l’interesse del Psg nei confronti di Kalidou è assolutamente reale nonché datato. Ne parla il Corriere dello Sport.

“È già da un anno che il Paris è sulle tracce del giocatore del Napoli, proprio come il Real e il Manchester United. Il club azzurro, considerando che il calciatore ha ancora un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 150 milioni, per meno di 100 milioni non risponderà neanche al telefono. Un’estate fa rispose al Real, al Psg e allo United che per portarlo via sarebbero serviti 130 milioni di euro, non prenderà in considerazione alcuna trattativa impostata su una base inferiore ai 100 milioni”.