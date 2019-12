France Football - Napoli alla fine di un ciclo, Leonardo punta Koulibaly e Allan per il PSG

Calciomercato Napoli - Tanti gli infortuni nel PSG, come Gueye, Verratti e Herrera. Tante riflessioni da parte del direttore sportivo Leonardo, che come riporta France Football, pare abbia messo gli occhi su Allan e Koulibaly in Serie A.

Leonardo

Koulibaly e Allan nel mirino del PSG

Il difensore centrale Kalidou Koulibaly rimane un'ipotesi plausibile (legata al futuro di Thiago Silva), specialmente con il Napoli arrivato alla fine di un ciclo. Questo riapre anche le porte al possibile acquisto del centrocampista difensivo brasiliano Allan. Ma Leonardo sembra amare anche un'altra pista, quella che porta a Camavinga, giovane diciassettenne del Rennais.