Koulibaly-Napoli, Gazzetta: due indizi portano alla cessione sicura a luglio. Pronto nuovo assalto del Man Utd

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero più indizi che porterebbero alla cessione di Koulibaly la prossima estate dalla SSC Napoli. Ecco cosa scrive nel dettaglio la rosea:

Mercato Napoli, Koulibaly Manchester United nuovo assalto

"Un caso a parte è quello di Kalidou Koulibaly che ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma non è ancora nelle migliori condizioni fisiche. La sua stagione, finora, è al di sotto della sufficienza e c’è il sospetto che il club abbia già fatto la propria scelta, ovvero, cederlo al miglior offrente nella prossima estate. Il rinnovo di Maksimovic e l’acquisto di Rahmani per giugno rappresentano qualcosa più di un indizio. D’altra parte, ad inizio ottobre, Aurelio De Laurentiis ammise, esplicitamente, che se avesse ricevuto un’offerta convincente, non avrebbe esitato a cederlo. E qualche indiscrezione in sede è già arrivata. Il Manchester United, per esempio, una mezza idea ce l’ha, ma partendo da una proposta meno consistente dei 100 milioni di euro offerti a luglio scorso".