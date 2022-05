Calciomercato Napoli, non solo il Barcellona: altri due top club su Koulibaly

Ultime calciomercato Napoli. Koulibaly al centro del mercato del Napoli, Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 e potrebbe far gola a diverse squadre. Non solo il Barcellona è sulle sue tracce, come riferisce Il Mattino.

Oltre al Barcellona, per Koulibaly ci sono stati i primi sondaggi anche di altre due big del calcio europeo. Spunta anche la posizione di De Laurentiis in merito: