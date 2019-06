Koulibaly-Manchester City, Gazzetta: Guardiola deciso a prenderlo con una super offerta, le cifre

Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly continua ad essere un pezzo pregiato del calciomercato del Napoli. Ora il Manchester City di Guardiola sarebbe realmente interessato al difensore senegalese

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Manchester City sarebbe pronto a fare un'offerta davvero importante per Kalidou Koulibaly:



"Il Manchester City è disposto a far tremare i polsi al Napoli con una super offerta per il difensore senegalese: 95 milioni di euro, uno sull’altro. Una proposta che creerà apprensione nell’ambiente napoletano: una cifra del genere, tutta insieme per un centrale, non è roba di poco conto. E, considerato le operazioni in entrata che Cristiano Giuntoli sta provando a chiudere, soldi freschi come quelli di un’eventuale cessione di Koulibaly, verrebbero subito reinvestiti in altre trattative. L’offerta dei citizens fa riflettere la dirigenza napoletana: 95 milioni permetterebbero al club di definire alcune operazioni che sono ancora in sospeso. Resta da capire se Aurelio De Laurentiis saprà resistere alla tentazione di perdere tanti soldi e privarsi del difensore che è tra i migliori in Europa. L’idea di poter lavorare alle dipendenze di Pep Guardiola potrebbe convincere Koulibaly a trasferirsi in Premier League, un campionato dal fascino unico, anche se il difensore è molto legato a Napoli e alla sua gente".