Koulibaly-Liverpool, Repubblica: non sarebbe più nel mirino dei Reds per l’intransigenza del Napoli, ADL fermo sulla richiesta economica

Calciomercato Napoli - Il Napoli da mesi si guarda intorno per il sostituto di Callejon, come racconta Repubblica, e potrebbe averlo trovato in un assistito dello stesso agente di Koulibaly:

“Da qualche giorno ha accelerato per Cengiz Under della Roma, il Napoli vorrebbe investire circa 25 milioni. Il suo procuratore è Ramadani, da tempo vicino al club di De Laurentiis: ha curato il rinnovo di Maksimovic e dovrà decidere il futuro di Koulibaly che non sarebbe più nel mirino del Liverpool per l’intransigenza del Napoli, fermo sulla richiesta di 100 milioni di euro”