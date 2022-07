Koulibaly-Juve, Gazzetta: ingaggio da oltre 20mln in tre anni! La reazione di Kalidou all'offerta Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alza un muro altissimo per la Juventus e per chi vuol portare via da Napoli Kalidou Koulibaly. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Stipendio Juve per Koulibaly, le cifre

Lo ha spiega ieri in conferenza stampa il direttore sportivo Cristiano Giuntoli:

«Su Koulibaly non è arrivata alcuna offerta ufficiale. Il presidente gli ha offerto 6 milioni netti per cinque anni, proponendogli poi un posto da dirigente nel club. Un sacrificio enorme per la società. Il giocatore ha preso tempo per pensarci. Noi lo aspettiamo»

Come racconta il quotidiano, la Juventus da parte sua aveva prefigurato un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione per Koulibaly.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli