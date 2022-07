Koulibaly e Ramadani da Milano in call conference con Giuntoli: ecco cosa si sono detti

Nella giornata di ieri si è avuta la svolta sulla probabile partenza di Koulibaly che lascia il Napoli in direzione Chelsea. Il Mattino rivela alcuni retroscena sulla telefonata che il difensore ha avuto con il ds Giuntoli

Koulibaly e Ramadani sono stati visti ieri a Milano insieme: ed è da lì che è partita la call con Giuntoli collegato da Dimaro Folgarida. Sono tre anni che il difensore cerca un nuovo inizio, una nuova avventura: ora è arrivato il momento di voltare pagina. Quando il direttore sportivo ha esplicitato l’offerta presentata al calciatore per il rinnovo, 6 milioni, lo ha fatto consapevole della scelta che da tempo Kalidou ha manifestato a De Laurentiis: il calcio italiano non è più al centro del mondo, e a 31 anni vuole mettersi in discussione in quello che adesso è il campionato più bello, ovvero la Premier.

Tra Ramadani e il Chelsea hanno c’è feeling. Non solo l’operazione Sarri (e anche quella di Jorginho), adesso c’è la sua firma dietro l’affare Koulibaly. A Dimaro era tutto pronto per il suo arrivo, annunciato assieme a quello di Osimhen. Il nigeriano arriva da Lagos con un volo privato che atterra a Bolzano, Koulibaly si muove da sempre in autonomia