Koulibaly-De Laurentiis, Repubblica svela l’ipotesi più probabile sul futuro di Kalidou

È di dominio pubblico l’offerta fatta dal Napoli a Koulibaly, 6 milioni netti di ingaggio per cinque stagioni (più un futuro da dirigente) per il trentunenne difensore senegalese. Come racconta Repubblica, De Laurentiis dopodomani arriverà nel ritiro di Dimaro e nelle ore successive dovrebbe parlare a quattrocchi con Kalidou, a sua volta atteso in Val di Sole alla fine delle sue vacanze.

Koulibaly-De Laurentiis, l’ipotesi più probabile sul futuro

Il difensore senegalese morde il freno già da un paio d’anni e avrebbe voglia di misurarsi all’estero:

“Non è solamente una questione di soldi e per questo i soldi potrebbero non bastare per convincerlo. Nemmeno il mancato rinnovo significherebbe automaticamente addio. L’ipotesi più probabile è infatti un’altra, il senegalese è intenzionato a onorare il contratto con il Napoli e di indossare nella prossima stagione la fascia di capitano, prima di andare via. La soluzione non dispiacerebbe a Spalletti, che spera di poter contare ancora sul suo leader. Ma l’ultima parola spetterà a Koulibaly, che può legarsi al Napoli a vita, diventarne il capitano nella prossima stagione o andare via subito”

