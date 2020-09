Koulibaly-City, CdM: possibile accelerata entro fine settimana, le ultime

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly e il Manchester City, possibile accelerazione nelle prossime ore. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ribadendo le intenzioni d'addio dal giocatore nonostante anche i cori di permanenza a Castel di Sangro. Grato e felicissimo di quest'avventura iniziata nel 2014, il difensore senegalere ritiene tuttavia finito il suo ciclo in azzurro e cerca nuovi stimoli.

Ecco quanto si legge a tal proposito dal quotidiano:

Il Manchester City, che sogna anche Messi, spinge per portare a casa il difensore senegalese, alla fine di questa settimana, la trattativa potrebbe vivere un’accelerazione. S’attende l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis, il patron del Napoli vuole almeno 70 milioni più bonus, non andrà sotto questa cifra, spera ancora in un effetto asta con eventuali proposte di Manchester United e Paris Saint Germain ma lo scenario più probabile è il trasferimento alla corte di Guardiola probabilmente entro metà settembre.