Sky Sports UK - Chelsea ad un passo da Koulibaly, accordo vicino con il Napoli: ecco quando può arrivare l'annuncio

Notizie Napoli calcio. Ormai è davvero ad un passo l'addio di Koulibaly dal Napoli. Il centrale senegalese sarà un nuovo giocatore del Chelsea ed è in attesa del via libera del club per volare a Londra e sostenere le visite mediche.

Koulibaly

Koulibaly al Chelsea, ultimi aggiornamenti

Mancano gli ultimi dettagli tra Napoli e Chelsea, ma la redazione di Sky Sports UK ha annunciato come l'accordo sia vicinissimo: al club di De Laurentiis andranno circa 40 milioni di euro, mentre per il senegalese è pronto un contratto da quasi 10 milioni. Già in giornata potrebbe arrivare la chiusura definitiva dell'operazione, con l'annuncio che slitterebbe a domani.