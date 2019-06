Manolas al Napoli, Venerato a CN24: "Non avrà clausola rescissoria! Conferme Verdi-Torino, le ultime"

Calciomercato Napoli, stasera è arrivato l'annuncio ufficiale del passaggio in azzurro del difensore greco Kostas Manolas. L'As Roma tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere che è stato ceduto per 36 mln di euro. Contestualmente il club giallorosso ha acquistato dal club partenopeo il centrocampista guineano Amadou Diawara per 18 milioni di euro.

Ufficiale Manolas al Napoli, non avrà clausola rescissoria

Kostas Manolas è ufficialmente un giocatore della Ssc Napoli

L'esperto mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha svelato alcuni dettagli inediti sulla trattativa a CN24: