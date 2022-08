KKN - Raspadori-Napoli: ADL tratta di persona e alza l'offerta

Calciomercato Napoli - Ultimissime sul trasferimento di Raspadori al Napoli, direttamente da Kiss Kiss Napoli.

Napoli, le ultime da KKN su Raspadori

Aumenta la fiducia per l'esito della trattativa che può portare Giacomo Raspadori al Napoli: è sceso in campo in prima persona il presidente De Laurentiis. L’attaccante neroverde mette d’accordo tutti: il patron, Giuntoli e Spalletti. In particolare è un vero pallino di De Laurentiis che ha chiamato l’AD del Sassuolo Carnevali per dirgli di non tirare troppo la corda essendoci già l’accordo tra il Napoli e il giocatore che rifiuta il rinnovo con il Sassuolo. Previsto entro lunedì l’incontro definitivo. Il Napoli aveva offerto 25 +3 di bonus, ora ha alzato l’offerta fino a 27+3 milioni di bonus. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.