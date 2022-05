KKN - Napoli su Deulofeu e Brekalo: vogliono giocare la Champions League

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime di calciomercato sul Napoli e il possibile colpo in attacco tra Deulofeu e Brekalo. I due giocatori vogliono giocare la Champions League il prossimo anno. Stando a quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, non arriverà soltanto Khvicha Kvaratskhelia al Napoli per sostituire Insigne. Si pensa anche a Gerard Deulofeu dell'Udinese e Josip Brekalo, che non sarà riscattato dal Torino (per sua volontà, visto che vorrebbe giocare la Champions League) e tornerà al Wolfsburg.