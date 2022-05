KKN - Fabian Ruiz e Zielinski in bilico: in arrivo Barak o Veretout

Fabian Ruiz e Zielinski in bilico: in arrivo Barak o Veretout

Calciomercato Napoli - Napoli che ha già chiuso due acquisti: Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera e non ha intenzione di fermarsi. Si pensa a Barak e Veretout per sostituire Fabian Ruiz e Zielinski. Come riportato da Kiss Kiss Napoli, potrebbero andar via Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Sono Antonin Barak e Jordan Veretout i possibili sostituti.