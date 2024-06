Kiss Kiss Napoli - Sei possibili sostituti per Di Lorenzo! Il Napoli studia le caratteristiche, Juventus in attesa

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha già messo mano alla lista dei possibili sostituti di Giovanni Di Lorenzo, quantomeno per le caratteristiche. E ci sono sei nomi in lista. La Juventus in questo momento è in attesa, se Di Lorenzo continuasse a voler andar via, dovrebbe trovare un accordo con il giocatore e con il Napoli. E non è un nome assurdo quello di Fabio Miretti, uscito dalla Next Gen e intuizione di Giovanni Manna”