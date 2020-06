Kiss Kiss Napoli - Rinnovo Fabian, summit dopo l'estate! Nessun ostacolo per Gattuso, su Koulibaly quattro club e zero offerte ufficiali

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Diego De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Sulla situazione attuale di Fabian: dopo l’estate ci sarà un summit con i procuratori per discutere il rinnovo.

Sull’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso: il mister vuole restare, il club vuole tenerlo. Non ci sono incontri imminenti per il rinnovo, ma non ci sono ostacoli.

Sul difensore centrale Kalidou Kouilbaly: al Napoli non è ancora giunta una offerta ufficiale, sul quale ci sono Real Madrid e Liverpool oltre al Manchester United ed il Paris Saint-Germain”