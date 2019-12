Kiss Kiss Napoli - Possibile scambio Napoli-Genoa: Younes in Liguria e Schone in azzurro

Calciomercato Napoli - Lasse Schone, roboante acquisto estivo del Genoa, sarebbe rientrato nel casting per il regista in casa Napoli: l’ex Ajax sta faticando ad esprimersi in Liguria e potrebbe essere intenzionato a cambiare aria.

Schone

Schone al Napoli e Younes al Genoa

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal: "La società azzurra starebbe lavorando ad un possibile scambio con Amin Younes, l’esterno tedesco piace infatti parecchio al patron Preziosi, che lo accoglierebbe quindi a braccia aperte in uno scambio di prestiti per 6 mesi".