A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni sull'infortunio di Lozano.

Ultime notizie Napoli

“Hirving Lozano sarà valutato al rientro in Italia, la lussazione alla spalla gli è già stata ridotta ma le condizioni saranno rivalutate quando tornerà a Napoli. Non bisogna azzardare per ora previsioni sui tempi di recupero.

Mercato? Mathias Olivera è l’obiettivo numero uno per giugno”