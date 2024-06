Kiss Kiss Napoli - Conte categorico, diktat su Kvaratskhelia. Il padre spinge per il rinnovo, dettaglio inedito sul PSG

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Stamattina ho sentito un giocatore che gioca nel Paris Saint-Germain, e posso dire che di Khvicha Kvaratskhelia non se ne parla proprio.

Il Napoli vuole ripartire da Kvara e Conte è stato categorico: deve rimanere in azzurro. Il calciatore vorrebbe rimanere, ed il padre spinge affinché rimanga, rinnovi ad un’altra cifra. E nel rinnovo, possibilmente, venga messa una clausola rescissoria come accaduto per Osimhen: è convinto debba rimanere almeno un altro anno”