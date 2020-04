Kiss Kiss Napoli - Contatto con gli intermediari di Rakitic! Sul giocatore anche la Lazio: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Diego De Luca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal svelando un importante novità di mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Contatto tra gli intermediari di Rakitic ed il Napoli. Anche la Lazio è sul giocatore, servirà un importante sforzo economico per riuscire a superare la concorrenza. Al momento il club partenopeo non ha mostrato un particolare interesse per il centrocampista del Barcellona, c’è però da registrare questo primo contatto”.