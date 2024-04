Kiss Kiss Napoli - Conferme su Manna, sarà lui a scegliere il nuovo allenatore del Napoli

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Abbiamo avuto conferme su Giovanni Manna come possibile nuovo direttore sportivo del Napoli, è stato l’autore del progetto Next Gen che ha portato tanti ragazzi in prima squadra alla Juventus. Pochi istanti fa è stato confermato anche da Sky un accordo verbale, Manna è giovanissimo e con lui il Napoli sceglierebbe anche il nuovo allenatore azzurro. Si ripartirebbe con investimenti anche sul settore giovanile”