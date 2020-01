Kiss Kiss Napoli - Affare Lobotka, prossime 48 ore decisive! Demme in Filmauro nelle prossime ore. In uscita Younes, Tonelli e Gaetano

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ci sono degli aggiornamenti di mercato che riguardano il Napoli: sono ore importantissime per Diego Demme, che è a Villa Stuart. Si attende l’esito positivo, poi Demme si recherà in Filmauro per firmare il contratto per le prossime cinque stagioni. Demme è stato scelto perchè serviva un uomo di protezione davanti alla difesa, ma vista esperienza ed età si cercava anche un uomo di carattere: è stato capitano del Lipsia, non è una soluzione di ripiego e la scelta migliore a gennaio era questa.

Per quanto riguarda Lobotka, il Napoli è in trattativa e vuole chiudere con il Celta Vigo: non è facile, ribadiamolo. Arriverà solo in un caso, ovvero se il Celta nelle prossime 48 ore troverà un sostituto. Situazione di stallo: il Celta è disponibile a cederlo, Lobotka accetterebbe Napoli, ma bisogna attendere il sostituto.

Se arrivasse Lobotka, partirebbero Amin Younes e Gianluca Gaetano: su quest’ultimo ci sono tanti club di Serie B ed altri due di A non invischiati nella lotta per la retrocessione.

Oggi può essere anche la giornata di Lorenzo Tonelli, sul quale ci sono Sampdoria e Spal che sono in contatto con Cristiano Giuntoli: la volontà del calciatore sarebbe quella di tornare a Genova in un ambiente che già conosce”