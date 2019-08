Kiss Kiss - Due piste per l'attacco: maxi ingaggio per Icardi oppure Llorente che affiancherebbe Milik

Mercato ancora aperto in casa Napoli, si fanno le attente valutazione per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri seguono due piste: secondo la prima sarebbe pronto per Mauro Icardi un contratto da 8 milioni a stagione, tuttavia il suo arrivo implicherebbe l'uscita di Arek Milik. L'altra pista è quella relativa a Fernando Llorente che affiancherebbe Milik. Per entrambe le operazioni ci sarebbe già l'approvazione del tecnico Carlo Ancelotti.