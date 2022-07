Kim-Rennes, dalla Francia: pagata la clausola e aggiunto anche un bonus! Ritrova il suo allenatore Genesio

Calciomercato Napoli, salta l'affare Kim? Dopo la notizia data da Le Parisien che annunciava di fatto l'ingaggio da parte del Rennes del difensore sud coreano arrivano ulteriori dettagli dal giornale della città transalpina Ouest-France. Spuntano ulteriori dettagli: il Rennes non avrebbe pagato la clausola come trapelato ma messo sul piatto tra parte fissa e bonus l'importo della clausola, quasi 20 milioni di euro bruciando la concorrenza del Napoli calcio.

Ecco cosa scrive riguardo Kim-Rennes il giornale transalpino Ouest France

Dopo Steve Mandanda, Kim Min-Jae dovrebbe essere la seconda recluta estiva dello Stade Rennais in questa finestra di mercato dell'estate 2022. Nella serata di giovedì 14 luglio è stato raggiunto un accordo raggiunto sia con il giocatore che con il suo club Fenerbahçe Istanbul, 2° in il campionato turco la scorsa stagione. Rimangono infatti solo pochi dettagli da sistemare per finalizzare l'operazione. Il Rennes avrebbe accettato di pagare la clausola rescissoria di Kim Min-Jae, fissata a 18 milioni di euro, e avrebbe raggiunto un accordo per un trasferimento di 18 M€ + 1,5 M€ di bonus. La SRFC era soggetta alla concorrenza della SSC Napoli. Kim Min-Jae (1,90 m, 25 anni) ritroverebbe Bruno Genesio a Rennes, che era stato il suo allenatore a Pechino nel 2019-2020. È stato reclutato la scorsa estate dal Fenerbahçe per 3 milioni di euro e ha giocato 39 partite nella sua prima stagione in Europa.