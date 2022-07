Kim-Napoli, il Rennes pronto a mollare! Niente clausola, novità sulla formula per portarlo in azzurro

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, conteso anche dal Rennes, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce.

Ore calde per l'arrivo a Napoli di Kim Min-Jae, con il ds Giuntoli che sta lavorando il ragazzo ed il suo entourage ai fianchi per sbloccare l'operazione. Del difensore ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino:

Il Rennes e François Pinault, il proprietario del club transalpino, sembra che si siano stufati dei suoi tentennamenti e della retromarcia di qualche giorno fa. La settimana scorsa la trattativa era sul punto di saltare, se non fosse stato per il blitz di Giuntoli che ha pareggiato offerta e riaperto la speranza di ingaggiarlo. Ma in stand by, Kim non vuole restare a lungo: dunque, anche qui il tempo dei tira e molla sta per finire. Kim, attraverso i suoi agenti, si è fatto sentire a Dimaro. Il punto è che il Napoli non vorrebbe versare la clausola ma vorrebbe strappare un prestito con obbligo di riscatto, stile operazione Anguissa