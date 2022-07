Dalla Francia - Il Napoli non molla Kim, presentata offerta ufficiale al Fenerbahce: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. Kim Min-Jae, difensore centrale del Fenerbahce, è uno degli obiettivi del Napoli per il post Koulibaly. Sul difensore è in vantaggio il Rennes, ma il club di De Laurentiis pare intenzionato a non mollare la presa e punta sulla volontà del calciatore.

Kim Min-Jae

Kim-Napoli, offerta di De Laurentiis

Kim, difensore del Fenerbahçe non ha ancora deciso dove giocherà l'anno scorso. Le ultime sul sudcoreano le riferisce su Twitter il giornalista turco di RMC SportLoïc Tanzi: