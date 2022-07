Kim Min-jae al Napoli, Bargiggia: le cifre, il contratto e la clausola

Calciomercato Napoli - Kim Min-jae è a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche. Ecco tutti i dettagli su cifre, contratto e clausola e la chiusura della trattativa col calciatore sud-coreano.

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

"Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un'operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5M più bonus netti a stagione. La clausola sarà di 50M di euro e scatterà dopo due stagioni. Mi sembra un'operazione perfetta, se poi ci sarà la risposta sul campo. C'è da fare i complimenti al Napoli per come si sta muovendo, sta ringiovanendo la rosa e completando trattative importanti".