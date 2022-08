Keylor Navas nell'affare Fabian-PSG? Le ultime di Sky su questo scenario di calciomercato

Calciomercato Napoli - Keylor Navas nell'affare Fabian-PSG? Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda questo possibile scenario di mercato.

Ecco cosa si legge sul sito del giornalista di Sky Sport:

"Il Paris Saint-Germain è molto vicino già all'accordo con il calciatore spagnolo, poi il club francese cercherà un incastro anche con il Napoli, che come già ribadito non vuole perdere il calciatore a zero. Nei prossimi giorni il club di De Laurentiis proverà a capire se Keylor Navas, portiere che piace da tempo, può entrare nella trattativa. Le due operazioni però sono separate tra loro e non obbligatoriamente legate.

Il Napoli vorrebbe risolvere a breve il tema portiere e - vista la fase di stallo della trattativa con Kepa - vorrebbe provare a chiudere per Navas, da mesi ormai nel mirino del Napoli".