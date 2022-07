Calciomercato Napoli - Come scrive Pedullà, il Napoli ha provato a inserire Broja nell'affare Kepa con il Chelsea:

"Il Chelsea contribuirà in modo sostanziale all’ingaggio, come vi abbiamo anticipato i discorsi sono partiti già durante la cessione di Koulibaly ai Blues. Il Napoli avrebbe voluto inserire l’attaccante Broja che per ora è stato blindato da Tuchel, ma intanto sta procedendo spedita la trattativa per Kepa"