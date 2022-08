Kepa al Napoli, summit oggi a Roma per la spinta decisiva: l'agente ieri ha chiuso un altro grande affare

Calciomercato Napoli le ultimissime a meno di due settimane dall'inizio del campionato azzurro contro l'Hellas Verona al Bentegodi. L'appuntamento è alle 18.30 del 15 agosto in un clima che si preannuncia incandescente per le temperature estive e non solo. Nel frattempo il ds partenopeo Cristiano Giuntoli, accelera per chiudere Kepa con il Chelsea.

Kepa Napoli calciomercato

Kepa-Napoli, summit oggi a Roma con l'agente

Il manager del portiere basco, Arturo Canales, è arrivato ieri a Milano per gli ultimi passaggi dell’affare De Ketelaere-Milan, in cui ha rivestito un ruolo, e dunque ora sarà libero di concentrarsi sulla trattativa con il Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi è un giorno importante, forse cruciale: in agenda c’è una riunione, probabilmente a Roma, un vertice che potrebbe dare la spinta decisiva all’operazione. In prestito.