Karnezis-Torino, arrivano smentite totali: nessun contatto, il greco vuole restare al Napoli [ESCLUSIVA]

Orestis Karnezis si appresta a disputare la sua seconda stagione con la maglia del Napoli. L'esperienza del portiere greco si è rivelata fondamentale soprattutto per Alex Meret. L'ex portiere dell'Udinese, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato il massimo offrendo prestazioni convincenti. In queste settimane si sono susseguite voci di un possibile interessamento del Torino per l'estremo difensore. Secondo quanto raccolto in esclusiva da fonti vicine al calciatore, queste indiscrezioni sono prive di fondamento: nessuno dei granata ha mai contattato chi assiste Karnezis ed il Napoli. Orestis è molto felice di vestire la maglia azzurra e vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2021.

