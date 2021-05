Kaio Jorge al Napoli, Gazzetta: venerdì l'agente in città per chiudere! Due gli scenari, le cifre

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. CalcioNapoli24 ve ne aveva parlato in esclusiva assoluta lo scorso 14 maggio: "Entourage Kaio Jorge in arrivo in Italia". Oggi arriva l'autorevole conferma della Gazzetta dello Sport in edicola.

Secondo la rosea il Napoli proverà a stringere i tempi per Kaio Jorge. Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il suo manager per incontrare Cristiano Giuntoli, col quale ha avviato la trattativa ad inizio anno. Sarà il primo contatto che le parti avranno di persona, dopo le relazioni che il ds napoletano ha avuto dai suoi collaboratori. Il giovane talento è di proprietà del Santos, ma ha il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Il Napoli sta valutando la strategia migliore per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, per esempio, che non è indifferente alle qualità del giovane centravanti, campione del Mondo Under 17 con la nazionale carioca, nel 2019.

Kaio Jorge Napoli, le condizioni per chiudere