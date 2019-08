Juventus, Sarri dopo il ko: "Mercato? Situazione imbarazzante, dobbiamo tagliare sei giocatori"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il ko contro l'Atletico Madrid per 2-1. Ecco quanto riportato dai colleghi di tuttojuve:

Sul mercato: A volte quando vi leggo mi meraviglio, leggendo le scelte di Sarri o di Paratici. Avete idea della rosa della Juve? Deve fare sei tagli per la lista Champions, nessuno l'ha mai detto. Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions della rosa attuale, questo ci mette in difficoltà. Magari abbiamo soluzioni in testa, ma se il mercato non ci viene incontro è inutile averle in testa. Gli ultimi venti giorni di mercato saranno difficili, è una situazione difficile e imbarazzante perchè rischiano di restare fuori giocatori di altissimo livello".